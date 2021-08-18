Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
30 шиллингов 1847 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,875)
- Вес14,447 гр
- Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC58,864
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодКристиан VIII
- Номинал30 шиллингов
- Год1847
- ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1847 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 40226 проданному на аукционе Stack's Bowers за 800 USD. Торги состоялись 18 августа 2021.
Сохранность
Сервис
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Где продать?
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