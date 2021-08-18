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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

30 шиллингов 1847 года FF (Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII)

Аверс монеты - 30 шиллингов 1847 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIIIРеверс монеты - 30 шиллингов 1847 года FF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Кристиан VIII

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,875)
  • Вес14,447 гр
  • Чистого серебра (0,4064 oz) 12,6411 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC58,864

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодКристиан VIII
  • Номинал30 шиллингов
  • Год1847
  • ПравительКристиан VIII (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 30 шиллингов 1847 года со знаком FF. Это серебряная монета периода Кристиана VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 40226 проданному на аукционе Stack's Bowers за 800 USD. Торги состоялись 18 августа 2021.

Сохранность
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 FF на аукционе WAG - 9 января 2022
ПродавецWAG
Дата9 января 2022
СохранностьXF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 FF на аукционе Stack's - 18 августа 2021
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 FF на аукционе Stack's - 18 августа 2021
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 FF на аукционе Heritage - 11 марта 2021
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 FF на аукционе Heritage - 11 марта 2021
ПродавецHeritage
Дата11 марта 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шлезвиг-Гольштейн 30 шиллингов 1847 FF на аукционе Höhn - 25 августа 2019
ПродавецHöhn
Дата25 августа 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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