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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1819 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
8 шиллингов 1819 CB
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
8 шиллингов 1819 IFF
Средняя цена40 $
Продажи
019
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