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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

8 шиллингов 1819 года CB (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)

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Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,375)
  • Вес2,809 гр
  • Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
  • Диаметр18,9 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодФредерик VI
  • Номинал8 шиллингов
  • Год1819
  • ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)

Цены на аукционах

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Где продать?

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