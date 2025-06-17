Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
8 шиллингов 1819 года CB (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,375)
- Вес2,809 гр
- Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
- Диаметр18,9 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодФредерик VI
- Номинал8 шиллингов
- Год1819
- ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)Разновидности (2)
Цены на аукционах
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