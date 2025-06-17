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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

8 шиллингов 1819 года IFF (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)

Аверс монеты - 8 шиллингов 1819 года IFF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VIРеверс монеты - 8 шиллингов 1819 года IFF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,375)
  • Вес2,809 гр
  • Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
  • Диаметр18,9 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC924,708

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодФредерик VI
  • Номинал8 шиллингов
  • Год1819
  • ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 8 шиллингов 1819 года со знаком IFF. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg за 60 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2022.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе BAC - 27 августа 2024
ПродавецBAC
Дата27 августа 2024
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе BAC - 20 февраля 2024
ПродавецBAC
Дата20 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе BAC - 18 октября 2023
ПродавецBAC
Дата18 октября 2023
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе BAC - 26 апреля 2023
ПродавецBAC
Дата26 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе BAC - 9 ноября 2022
ПродавецBAC
Дата9 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе BAC - 8 июня 2022
ПродавецBAC
Дата8 июня 2022
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - 22 апреля 2022
ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата22 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе Rauch - 6 марта 2022
ПродавецRauch
Дата6 марта 2022
СохранностьVF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе BAC - 26 января 2022
ПродавецBAC
Дата26 января 2022
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе BAC - 21 июля 2021
ПродавецBAC
Дата21 июля 2021
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе BAC - 10 февраля 2021
ПродавецBAC
Дата10 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе BAC - 7 июля 2020
ПродавецBAC
Дата7 июля 2020
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе BAC - 19 декабря 2019
ПродавецBAC
Дата19 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе BAC - 16 апреля 2019
ПродавецBAC
Дата16 апреля 2019
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе Stephen Album - 19 мая 2018
ПродавецStephen Album
Дата19 мая 2018
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьAU
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1819 IFF на аукционе Emporium Hamburg - 18 ноября 2011
ПродавецEmporium Hamburg
Дата18 ноября 2011
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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