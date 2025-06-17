Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
8 шиллингов 1819 года IFF (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,375)
- Вес2,809 гр
- Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
- Диаметр18,9 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC924,708
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодФредерик VI
- Номинал8 шиллингов
- Год1819
- ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 8 шиллингов 1819 года со знаком IFF. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg за 60 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2022.
Сохранность
ПродавецAuktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата22 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Где продать?
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