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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1818 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
16 шиллингов 1818 CB
Средняя цена85 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
8 шиллингов 1818 CB
Средняя цена85 $
Продажи
02
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