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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

8 шиллингов 1818 года CB (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)

Аверс монеты - 8 шиллингов 1818 года CB - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VIРеверс монеты - 8 шиллингов 1818 года CB - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,375)
  • Вес2,809 гр
  • Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
  • Диаметр18,9 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC243,120

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодФредерик VI
  • Номинал8 шиллингов
  • Год1818
  • ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 8 шиллингов 1818 года со знаком CB. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1232 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 90 USD. Торги состоялись 13 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1818 CB на аукционе Stephen Album - 14 сентября 2018
ПродавецStephen Album
Дата14 сентября 2018
СохранностьMS63 NGC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 90 USD
Шлезвиг-Гольштейн 8 шиллингов 1818 CB на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
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