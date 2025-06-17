Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
8 шиллингов 1818 года CB (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,375)
- Вес2,809 гр
- Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
- Диаметр18,9 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC243,120
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодФредерик VI
- Номинал8 шиллингов
- Год1818
- ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 8 шиллингов 1818 года со знаком CB. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1232 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 90 USD. Торги состоялись 13 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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