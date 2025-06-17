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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

16 шиллингов 1818 года CB (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)

Аверс монеты - 16 шиллингов 1818 года CB - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VIРеверс монеты - 16 шиллингов 1818 года CB - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес4,214 гр
  • Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC124,740

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодФредерик VI
  • Номинал16 шиллингов
  • Год1818
  • ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 16 шиллингов 1818 года со знаком CB. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3617 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 160 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1818 CB на аукционе Russiancoin - 21 декабря 2023
ПродавецRussiancoin
Дата21 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1818 CB на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьAU
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1818 CB на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1818 CB на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2020
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2020
СохранностьXF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1818 CB на аукционе Heritage - 31 января 2013
Шлезвиг-Гольштейн 16 шиллингов 1818 CB на аукционе Heritage - 31 января 2013
ПродавецHeritage
Дата31 января 2013
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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