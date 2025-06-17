Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
16 шиллингов 1818 года CB (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,500)
- Вес4,214 гр
- Чистого серебра (0,0677 oz) 2,107 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC124,740
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодФредерик VI
- Номинал16 шиллингов
- Год1818
- ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 16 шиллингов 1818 года со знаком CB. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3617 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 160 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецRussiancoin
Дата21 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Где продать?
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