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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

1/24 талера 1812 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)

Аверс монеты - 1/24 талера 1812 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VIРеверс монеты - 1/24 талера 1812 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,375)
  • Вес2,809 гр
  • Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC528,000

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодФредерик VI
  • Номинал1/24 талера
  • Год1812
  • ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1/24 талера 1812 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1927 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 55 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1812 MF на аукционе WAG - 11 февраля 2024
ПродавецWAG
Дата11 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1812 MF на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьVF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1812 MF на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
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Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1812 MF на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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