Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
1/24 талера 1812 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,375)
- Вес2,809 гр
- Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC528,000
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодФредерик VI
- Номинал1/24 талера
- Год1812
- ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1/24 талера 1812 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1927 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 55 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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