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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Монеты Шлезвиг-Гольштейна 1812 года

Серебряные монеты

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1/24 талера 1812 MF
Средняя цена50 $
Продажи
04
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