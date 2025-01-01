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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

Серебряные монеты 1/24 талера Фредерика VI - Шлезвиг-Гольштейн

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1/24 талера 1809-1812

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1809MF960,0001361812MF528,00004
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