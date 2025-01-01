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Фредерик VI
1/24 талера
Серебряные монеты 1/24 талера Фредерика VI - Шлезвиг-Гольштейн
1/24 талера 1809-1812
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1809
MF
960,000
1
36
1812
MF
528,000
0
4
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