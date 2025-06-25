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Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851

1/24 талера 1809 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)

Аверс монеты - 1/24 талера 1809 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VIРеверс монеты - 1/24 талера 1809 года MF - цена серебряной монеты - Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,375)
  • Вес2,809 гр
  • Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC960,000

Описание

  • СтранаШлезвиг-Гольштейн
  • ПериодФредерик VI
  • Номинал1/24 талера
  • Год1809
  • ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1/24 талера 1809 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 365 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2017.

Сохранность
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 27 мая 2025
ПродавецBAC
Дата27 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 5 ноября 2024
ПродавецBAC
Дата5 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 27 августа 2024
ПродавецBAC
Дата27 августа 2024
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе Naumann - 4 августа 2024
ПродавецNaumann
Дата4 августа 2024
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 2 апреля 2024
ПродавецBAC
Дата2 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 20 февраля 2024
ПродавецBAC
Дата20 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 18 октября 2023
ПродавецBAC
Дата18 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 26 апреля 2023
ПродавецBAC
Дата26 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 14 декабря 2022
ПродавецBAC
Дата14 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 9 ноября 2022
ПродавецBAC
Дата9 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 6 июля 2022
ПродавецBAC
Дата6 июля 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 8 июня 2022
ПродавецBAC
Дата8 июня 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 2 марта 2022
ПродавецBAC
Дата2 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 26 января 2022
ПродавецBAC
Дата26 января 2022
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 8 сентября 2021
ПродавецBAC
Дата8 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 21 июля 2021
ПродавецBAC
Дата21 июля 2021
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 17 марта 2021
ПродавецBAC
Дата17 марта 2021
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 10 февраля 2021
ПродавецBAC
Дата10 февраля 2021
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 8 сентября 2020
ПродавецBAC
Дата8 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 7 июля 2020
ПродавецBAC
Дата7 июля 2020
СохранностьVF
Цена
Где купить?
Шлезвиг-Гольштейн 1/24 талера 1809 MF на аукционе BAC - 25 июня 2025
ПродавецBAC
Дата25 июня 2025
СохранностьVF
К аукциону

Где продать?

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