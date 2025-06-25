Шлезвиг-ГольштейнПериод:1800-1851 1800-1851
1/24 талера 1809 года MF (Шлезвиг-Гольштейн, Фредерик VI)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,375)
- Вес2,809 гр
- Чистого серебра (0,0339 oz) 1,0534 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC960,000
Описание
- СтранаШлезвиг-Гольштейн
- ПериодФредерик VI
- Номинал1/24 талера
- Год1809
- ПравительФредерик VI (Король Дании и Норвегии, герцог)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шлезвиг-Гольштейнской монеты 1/24 талера 1809 года со знаком MF. Это серебряная монета периода Фредерика VI. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 365 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2017.
Сохранность
12
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