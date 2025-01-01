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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Монеты Шаумбург-Липпе 1829 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1829 F.F.
Средняя цена18000 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
10 талеров 1829
Средняя цена13000 $
Продажи
03
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