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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

10 талеров 1829 года F.F. (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 10 талеров 1829 года F.F. - цена золотой монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 10 талеров 1829 года F.F. - цена золотой монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес13,284 гр
  • Чистого золота (0,3827 oz) 11,9025 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC874

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал10 талеров
  • Год1829
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 10 талеров 1829 года со знаком F.F.. Это золотая монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5283 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 30000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Шаумбург-Липпе 10 талеров 1829 F.F. на аукционе Künker - 21 июня 2022
ПродавецKünker
Дата21 июня 2022
СохранностьXF
Цена
18934 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Шаумбург-Липпе 10 талеров 1829 F.F. на аукционе Künker - 28 января 2021
ПродавецKünker
Дата28 января 2021
СохранностьAU
Цена
29074 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Шаумбург-Липпе 10 талеров 1829 F.F. на аукционе Künker - 29 июня 2017
ПродавецKünker
Дата29 июня 2017
СохранностьVF
Цена
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Шаумбург-Липпе 10 талеров 1829 F.F. на аукционе Künker - 23 июня 2016
ПродавецKünker
Дата23 июня 2016
СохранностьVF
Цена
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Шаумбург-Липпе 10 талеров 1829 F.F. на аукционе Künker - 25 июня 2015
ПродавецKünker
Дата25 июня 2015
СохранностьVF
Цена
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Шаумбург-Липпе 10 талеров 1829 F.F. на аукционе Künker - 12 октября 2012
ПродавецKünker
Дата12 октября 2012
СохранностьVF
Цена
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Шаумбург-Липпе 10 талеров 1829 F.F. на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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Шаумбург-Липпе 10 талеров 1829 F.F. на аукционе Künker - 22 июня 2004
ПродавецKünker
Дата22 июня 2004
СохранностьVF
Цена
Шаумбург-Липпе 10 талеров 1829 F.F. на аукционе Künker - 15 марта 2002
ПродавецKünker
Дата15 марта 2002
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе 10 талеров 1829 F.F. на аукционе UBS - 30 января 2001
ПродавецUBS
Дата30 января 2001
СохранностьXF
Цена
Шаумбург-Липпе 10 талеров 1829 F.F. на аукционе Künker - 28 сентября 1999
ПродавецKünker
Дата28 сентября 1999
СохранностьXF
Цена
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