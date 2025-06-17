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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

10 талеров 1829 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 10 талеров 1829 года - цена золотой монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 10 талеров 1829 года - цена золотой монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес13,284 гр
  • Чистого золота (0,3827 oz) 11,9025 гр
  • Диаметр26 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC179

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал10 талеров
  • Год1829
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворАльтона
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 10 талеров 1829 года. Это золотая монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5284 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Шаумбург-Липпе 10 талеров 1829 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
13908 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Шаумбург-Липпе 10 талеров 1829 на аукционе Gorny & Mosch - 22 октября 2010
ПродавецGorny & Mosch
Дата22 октября 2010
СохранностьVF
Цена
11143 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Шаумбург-Липпе 10 талеров 1829 на аукционе Künker - 11 марта 2009
ПродавецKünker
Дата11 марта 2009
СохранностьVF
Цена
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