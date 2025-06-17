Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
10 талеров 1829 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,896)
- Вес13,284 гр
- Чистого золота (0,3827 oz) 11,9025 гр
- Диаметр26 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC179
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- Номинал10 талеров
- Год1829
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворАльтона
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты 10 талеров 1829 года. Это золотая монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 5284 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 10 талеров 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы