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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Монеты Шаумбург-Липпе 1828 года

Серебряные монеты

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Мариенгрош 1828
Средняя цена75 $
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02
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1828
Средняя цена
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