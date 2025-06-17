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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

4 пфеннига 1828 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1828 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - 4 пфеннига 1828 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес0,755 гр
  • Чистого серебра (0,0061 oz) 0,1888 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • Номинал4 пфеннига
  • Год1828
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворАрользен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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