Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
4 пфеннига 1828 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,250)
- Вес0,755 гр
- Чистого серебра (0,0061 oz) 0,1888 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодГеорг Вильгельм
- Номинал4 пфеннига
- Год1828
- ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворАрользен
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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