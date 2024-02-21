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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Мариенгрош 1828 года (Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм)

Аверс монеты - Мариенгрош 1828 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг ВильгельмРеверс монеты - Мариенгрош 1828 года - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Георг Вильгельм

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,250)
  • Вес1,55 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3875 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодГеорг Вильгельм
  • НоминалМариенгрош
  • Год1828
  • ПравительГеорг Вильгельм (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворАрользен
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты Мариенгрош 1828 года. Это серебряная монета периода Георга Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1268 проданному на аукционе Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 21 февраля 2024.

Сохранность
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1828 на аукционе Gorny & Mosch - 21 февраля 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата21 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Шаумбург-Липпе Мариенгрош 1828 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьXF
Цена

Где продать?

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