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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Талер 1865 года B (Шаумбург-Липпе, Адольф Георг)

Аверс монеты - Талер 1865 года B - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Адольф ГеоргРеверс монеты - Талер 1865 года B - цена серебряной монеты - Шаумбург-Липпе, Адольф Георг

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC7,000

Описание

  • СтранаШаумбург-Липпе
  • ПериодАдольф Георг
  • НоминалТалер
  • Год1865
  • ПравительАдольф Георг (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (395)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты Талер 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Адольфа Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 31198 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе WCN - 29 мая 2025
ПродавецWCN
Дата29 мая 2025
СохранностьXF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
938 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Russian Heritage - 17 мая 2025
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьDETAILS RNGA
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 6 апреля 2025
ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS65 PL NGC
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьPF62 CAMEO NGC
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе WAG - 12 января 2025
ПродавецWAG
Дата12 января 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе WAG - 15 декабря 2024
ПродавецWAG
Дата15 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Numimarket - 27 ноября 2024
Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Numimarket - 27 ноября 2024
ПродавецNumimarket
Дата27 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Klondike Auction - 21 ноября 2024
Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Klondike Auction - 21 ноября 2024
ПродавецKlondike Auction
Дата21 ноября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
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Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Шаумбург-Липпе Талер 1865 B на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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