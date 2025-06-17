Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865
Талер 1865 года B (Шаумбург-Липпе, Адольф Георг)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC7,000
Описание
- СтранаШаумбург-Липпе
- ПериодАдольф Георг
- НоминалТалер
- Год1865
- ПравительАдольф Георг (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (395)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шаумбург-Липпской монеты Талер 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Адольфа Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 31198 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3120 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьDETAILS RNGA
Цена
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ПродавецMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата6 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьPF62 CAMEO NGC
Цена
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ПродавецKlondike Auction
Дата21 ноября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
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