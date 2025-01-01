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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Каталог монет Адольфа Георга (1865-1865)

Всего добавлено монет: 1

Период чеканки Адольфа Георга
Каталог монетАдольф Георг1865-1865
coinСеребро
Год монеты

Монеты Адольфа Георга с ценами и описанием

ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Coin photoCoin photo
Schaumburg-Lippe, Adolf Georg
Thaler 1865 B
Silver$320$1,7000395
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