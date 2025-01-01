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Шаумбург-ЛиппеПериод:1802-1865 1802-1865

Серебряные монеты Талер Адольфа Георга - Шаумбург-Липпе

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Талер 1865

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1865B7,0000395
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