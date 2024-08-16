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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1822 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1822 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1822 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1822 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31177 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rhenumis (1)
  • Spink (2)
  • Teutoburger (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (7)
Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Spink - December 11, 2019
Продавец Spink
Дата 11 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1822 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - February 8, 2018
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1822 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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