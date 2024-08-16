Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1822 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1822
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1822 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31177 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2880 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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