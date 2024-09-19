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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1806 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1806 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1806 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1806 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе Hess Divo за 12000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
8324 $
Цена в валюте аукциона 7750 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 47 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Künker - February 2, 2023
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Aurora Numismatica - October 9, 2021
Продавец Aurora Numismatica
Дата 9 октября 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Niemczyk - June 21, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Solidus Numismatik - December 8, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Solidus Numismatik - December 16, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Hess Divo - May 31, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1806 S.G.H. на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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