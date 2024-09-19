Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1806 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1806
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1806 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе Hess Divo за 12000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Aurora Numismatica
Дата 9 октября 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF
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Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность UNC
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