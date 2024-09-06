Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2/3 талера 1822 года G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 2/3 талера
- Год 1822
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1822 года со знаком G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2237 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1600 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 11 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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