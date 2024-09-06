Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2/3 талера 1822 года G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1822 года G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 2/3 талера 1822 года G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1822 года со знаком G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2237 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1600 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • Golden Lion (2)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Grün (4)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (8)
  • Karamitsos (1)
  • Künker (4)
  • Möller (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rauch (1)
  • Sonntag (1)
  • Spink (1)
  • WAG (5)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1139 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1067 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Golden Lion - October 8, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Golden Lion - May 7, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Karamitsos - September 12, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 12 сентября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Höhn - March 15, 2020
Продавец Höhn
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Spink - December 11, 2019
Продавец Spink
Дата 11 декабря 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1822 G.S. на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа I Монеты Саксония-Альбертина 1822 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 2/3 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск