2/3 талера 1822 года G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1822 года со знаком G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2237 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1600 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.

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