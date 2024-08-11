Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1/48 талера 1831 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Фридрих
- Номинал 1/48 талера
- Год 1831
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/48 талера 1831 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1301 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 180 EUR. Торги состоялись 2 июня 2014.
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