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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1/48 талера 1831 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 1/48 талера 1831 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих Реверс монеты - 1/48 талера 1831 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1831
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/48 талера 1831 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1301 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 180 EUR. Торги состоялись 2 июня 2014.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Höhn (2)
  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1831 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1831 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1831 на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1831 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1831 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1/48 талера 1831 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/48 талера 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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