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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1831 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/48 талера 1831
Средняя цена 170 $
Продажи
0 6
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