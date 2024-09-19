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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Серебряные монеты 1/48 талера Карла Фридриха - Саксен-Веймар-Эйзенах

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1/48 талера 1831

Год Знак Описание Продажи Продажи
1831 0 6
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