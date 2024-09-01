Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1 пфенниг 1841 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,6 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Фридрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1841
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 42 EUR. Торги состоялись 20 июня 2015.
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