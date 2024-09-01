1 пфенниг 1841 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1841 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 42 EUR. Торги состоялись 20 июня 2015.

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