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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1841 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1841 A
Средняя цена 160 $
Продажи
1 282

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1841 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 1
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