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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1834 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1834 L
Средняя цена 75 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
3 крейцера 1834 L
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1834 L
Средняя цена 65 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1834
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
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