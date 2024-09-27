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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1834 года L "Тип 1831-1837" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1834 года L "Тип 1831-1837" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1834 года L "Тип 1831-1837" - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,731 гр
  • Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1213 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1834
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1834 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4189 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1834 L на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1834 L на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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