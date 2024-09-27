1 крейцер 1834 года L "Тип 1831-1837" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1834 года со знаком L. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4189 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.

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