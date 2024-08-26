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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1834 года "Тип 1831-1835" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1834 года "Тип 1831-1835" - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1834 года "Тип 1831-1835" - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,9 - 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1834
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1834 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3681 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 120 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1834 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1834 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1834 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1834 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1834 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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