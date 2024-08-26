Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 крейцер 1834 года "Тип 1831-1835" (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,9 - 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1834
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1834 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3681 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 120 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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