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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1818 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1818
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1818
Средняя цена 110 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1818
Средняя цена 30 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1818
Средняя цена 35 $
Продажи
0 12
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