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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1/4 крейцера 1818 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1/4 крейцера 1818 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1/4 крейцера 1818 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 - 1,5 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1/4 крейцера
  • Год 1818
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/4 крейцера 1818 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1052 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 30 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1818 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1818 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Саксен-Мейнинген 1/4 крейцера 1818 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 крейцера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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