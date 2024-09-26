Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1/4 крейцера 1818 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,2 - 1,5 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1/4 крейцера
- Год 1818
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Айзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1/4 крейцера 1818 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1052 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 30 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
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