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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1818 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1818 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1818 года - цена монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,9 - 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1818
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Айзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1818 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1818 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1818 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1818 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1818 на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1818 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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