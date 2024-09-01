Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 крейцер 1818 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,9 - 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1818
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Айзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1818 года. Это медная монета периода Бернгарда II отчеканена на Айзенах монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1818 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Где продать?
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