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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1813 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1813 L
Средняя цена320 $
Продажи
019
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1813 LH.S.C.
Средняя цена70 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
3 крейцера 1813 LH.S.C.
Средняя цена55 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 крейцер 1813
Средняя цена160 $
Продажи
02
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