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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

20 крейцеров 1813 года L (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1813 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1813 года L - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC46,490

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1813
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 20 крейцеров 1813 года со знаком L. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1779 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе CoinsNB - 17 мая 2025
ПродавецCoinsNB
Дата17 мая 2025
СохранностьVF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе Russiancoin - 11 ноября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата11 ноября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе Russiancoin - 14 октября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе Westfälische - 24 февраля 2015
ПродавецWestfälische
Дата24 февраля 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе WAG - 8 февраля 2015
ПродавецWAG
Дата8 февраля 2015
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе Möller - 3 декабря 2013
ПродавецMöller
Дата3 декабря 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе WAG - 1 сентября 2013
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе WAG - 9 июня 2013
ПродавецWAG
Дата9 июня 2013
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1813 L на аукционе Künker - 25 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата25 сентября 2006
СохранностьXF
Цена
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