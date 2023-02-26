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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

6 крейцеров 1813 года L. H.S.C. (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Разновидность:H.S.C.

Аверс монеты - 6 крейцеров 1813 года L H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 6 крейцеров 1813 года L H.S.C. - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,305)
  • Вес2,2 - 2,7 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC41,652

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1813
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 6 крейцеров 1813 года со знаком L. H.S.C.. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 5564 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 65 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 6 крейцеров 1813 L на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьVF
Цена
******
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