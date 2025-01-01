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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1869 года

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1869 B 25 лет правлению Эрнста II
Средняя цена230 $
Продажи
2335
Аверс
Реверс
1/6 талера 1869 B 25 лет правлению Эрнста II
Средняя цена75 $
Продажи
168
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