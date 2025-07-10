Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Талер 1869 года B "25 лет правлению Эрнста II" (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC6,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- НоминалТалер
- Год1869
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (333)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1869 года "25 лет правлению Эрнста II" со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 898 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1400 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьDETAILS RNGA
Цена
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ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата29 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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