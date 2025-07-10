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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1869 года B "25 лет правлению Эрнста II" (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - Талер 1869 года B "25 лет правлению Эрнста II" - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - Талер 1869 года B "25 лет правлению Эрнста II" - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC6,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • НоминалТалер
  • Год1869
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (333)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1869 года "25 лет правлению Эрнста II" со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 898 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1400 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
273 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Russian Heritage - 17 мая 2025
ПродавецRussian Heritage
Дата17 мая 2025
СохранностьDETAILS RNGA
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе BAC - 25 марта 2025
ПродавецBAC
Дата25 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Stack's - 26 февраля 2025
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Stack's - 26 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата26 февраля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьPROOF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2024
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Stephen Album - 5 ноября 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе BAC - 5 ноября 2024
ПродавецBAC
Дата5 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Universum Coins GmbH - 29 октября 2024
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата29 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе WCN - 3 октября 2024
ПродавецWCN
Дата3 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Katz - 29 сентября 2024
ПродавецKatz
Дата29 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
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Где купить?
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьVF
К аукциону
Саксен-Кобург-Гота Талер 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Rhenumis - 10 июля 2025
ПродавецRhenumis
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
К аукциону

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