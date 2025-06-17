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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/6 талера 1869 года B "25 лет правлению Эрнста II" (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1869 года B "25 лет правлению Эрнста II" - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1/6 талера 1869 года B "25 лет правлению Эрнста II" - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,520)
  • Вес5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC12,100

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1/6 талера
  • Год1869
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1869 года "25 лет правлению Эрнста II" со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 3450 проданному на аукционе Auction World за 42000 JPY. Торги состоялись 14 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе WCN - 23 января 2025
ПродавецWCN
Дата23 января 2025
СохранностьXF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Klondike Auction - 21 ноября 2024
ПродавецKlondike Auction
Дата21 ноября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе WCN - 17 октября 2024
ПродавецWCN
Дата17 октября 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 октября 2024
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Chiswick Auctions - 26 мая 2024
ПродавецChiswick Auctions
Дата26 мая 2024
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе WCN - 18 апреля 2024
ПродавецWCN
Дата18 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе WCN - 14 декабря 2023
ПродавецWCN
Дата14 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Russiancoin - 3 августа 2023
ПродавецRussiancoin
Дата3 августа 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе WCN - 6 апреля 2023
ПродавецWCN
Дата6 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Teutoburger - 2 марта 2023
ПродавецTeutoburger
Дата2 марта 2023
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Höhn - 20 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата20 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Künker - 21 июля 2021
ПродавецKünker
Дата21 июля 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе WAG - 16 мая 2021
ПродавецWAG
Дата16 мая 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Где купить?
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1869 B "25 лет правлению Эрнста II" на аукционе CNG - 2 июля 2025
ПродавецCNG
Дата2 июля 2025
СохранностьUNC
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