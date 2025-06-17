Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1/6 талера 1869 года B "25 лет правлению Эрнста II" (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,520)
- Вес5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC12,100
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1/6 талера
- Год1869
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1869 года "25 лет правлению Эрнста II" со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 3450 проданному на аукционе Auction World за 42000 JPY. Торги состоялись 14 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 октября 2024
СохранностьAU
Цена
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