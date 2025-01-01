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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1856 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1856 F
Средняя цена50 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1856 F
Средняя цена110 $
Продажи
07
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