Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 пфеннига 1856 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес2,7 - 3,5 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC600,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал2 пфеннига
- Год1856
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1856 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2991 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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