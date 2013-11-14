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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 пфеннига 1856 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1856 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 пфеннига 1856 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес2,7 - 3,5 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC600,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1856
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 пфеннига 1856 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 2991 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьXF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - 17 октября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата17 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе KM NUMIS - 15 июня 2022
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе KM NUMIS - 15 июня 2022
ПродавецKM NUMIS
Дата15 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе Denga1700 - 5 октября 2021
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе Denga1700 - 5 октября 2021
ПродавецDenga1700
Дата5 октября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе Teutoburger - 9 сентября 2017
ПродавецTeutoburger
Дата9 сентября 2017
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 пфеннига 1856 F на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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