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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 пфенниг 1856 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1856 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1 пфенниг 1856 года F - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,7 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC600,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1856
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1856 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 3037 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 215 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.

Сохранность
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Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1856 F на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1856 F на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1856 F на аукционе Grün - 19 июня 2020
ПродавецGrün
Дата19 июня 2020
СохранностьXF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1856 F на аукционе Stephen Album - 4 мая 2020
ПродавецStephen Album
Дата4 мая 2020
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1856 F на аукционе Emporium Hamburg - 13 мая 2016
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1856 F на аукционе Grün - 14 ноября 2012
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2012
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1856 F на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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