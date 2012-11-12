Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 пфенниг 1856 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,7 гр
- Диаметр16 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC600,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1 пфенниг
- Год1856
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1856 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 3037 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 215 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.
Сохранность
Сервис
ПродавецStephen Album
Дата4 мая 2020
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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