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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1848 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1848 F
Средняя цена170 $
Продажи
064
Аверс
Реверс
1/6 талера 1848 F
Средняя цена180 $
Продажи
044
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