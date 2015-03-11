Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1/6 талера 1848 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,521)
- Вес5,345 гр
- Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC130,338
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1/6 талера
- Год1848
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1848 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 5182 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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