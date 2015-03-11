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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1/6 талера 1848 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1848 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1/6 талера 1848 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,521)
  • Вес5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0895 oz) 2,7847 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC130,338

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1/6 талера
  • Год1848
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1/6 талера 1848 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 5182 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.

Сохранность
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Grün - 14 мая 2025
ПродавецGrün
Дата14 мая 2025
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Grün - 13 ноября 2024
ПродавецGrün
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 марта 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 марта 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Höhn - 14 ноября 2020
ПродавецHöhn
Дата14 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе SINCONA - 20 октября 2020
ПродавецSINCONA
Дата20 октября 2020
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе WAG - 12 января 2020
ПродавецWAG
Дата12 января 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Höhn - 4 мая 2019
ПродавецHöhn
Дата4 мая 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Rauch - 23 февраля 2019
ПродавецRauch
Дата23 февраля 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Auctiones - 16 декабря 2018
ПродавецAuctiones
Дата16 декабря 2018
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Höhn - 27 октября 2018
ПродавецHöhn
Дата27 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1/6 талера 1848 F на аукционе Grün - 16 мая 2018
ПродавецGrün
Дата16 мая 2018
СохранностьXF
Цена
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