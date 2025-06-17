Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Талер 1848 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,750)
- Вес22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр34 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC16,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- НоминалТалер
- Год1848
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1848 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 894 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2700 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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