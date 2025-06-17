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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1848 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - Талер 1848 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - Талер 1848 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,750)
  • Вес22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC16,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • НоминалТалер
  • Год1848
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1848 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 894 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2700 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьVF
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Gorny & Mosch - 2 апреля 2025
ПродавецGorny & Mosch
Дата2 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Gorny & Mosch - 2 апреля 2025
ПродавецGorny & Mosch
Дата2 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Jean ELSEN - 22 марта 2025
Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Jean ELSEN - 22 марта 2025
ПродавецJean ELSEN
Дата22 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе ANTIUM AURUM - 22 мая 2024
ПродавецANTIUM AURUM
Дата22 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Roma Numismatics - 25 апреля 2024
ПродавецRoma Numismatics
Дата25 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Künker - 20 июля 2023
ПродавецKünker
Дата20 июля 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Roma Numismatics - 17 июля 2023
ПродавецRoma Numismatics
Дата17 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Emporium Hamburg - 11 мая 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 мая 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Höhn - 14 ноября 2020
ПродавецHöhn
Дата14 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе Dorotheum - 18 июня 2020
ПродавецDorotheum
Дата18 июня 2020
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота Талер 1848 F на аукционе WAG - 12 января 2020
ПродавецWAG
Дата12 января 2020
СохранностьVF
Цена
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