Россия Период: 1699-1991 1699-1991
100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 17,28 гр
- Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 62,023
- Тираж PROOF 45,317
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1978
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" со знаком ЛМД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 3400 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1263 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 июля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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