100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" со знаком ЛМД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 3400 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2021.

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