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100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1978 года ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 17,28 гр
  • Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 62,023
  • Тираж PROOF 45,317

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1978
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (64) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1978 года "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" со знаком ЛМД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 891 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 3400 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Busso Peus (1)
  • Casa de Subastas de Madrid (2)
  • Heritage (6)
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  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Numisbalt (8)
  • Russiancoin (1)
  • Schulman (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Stack's (2)
  • Stephen Album (4)
  • Teutoburger (4)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • Warin Global Investments (1)
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1263 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
1352 $
Цена в валюте аукциона 1211 EUR
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Numisbalt - September 1, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 1 сентября 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Stack's - March 1, 2024
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность UNC
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Stack's - November 3, 2023
Продавец Stack's
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность PROOF
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Heritage - July 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 июля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Heritage - June 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Heritage - May 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону
Россия 100 рублей 1978 ЛМД "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" на аукционе Universum Coins GmbH - October 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 октября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 рублей 1978 "Олимпиада 1980. Стадион им. В.И. Ленина" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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