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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 денег ҂АΨД (1704) года. Орнамент из листьев (Россия, Петр I)

Разновидность: Орнамент из листьев

Аверс монеты - 10 денег ҂АΨД (1704) года Орнамент из листьев - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 10 денег ҂АΨД (1704) года Орнамент из листьев - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 10 денег
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨД (1704) года. Орнамент из листьев. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3100 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
1862 $
Цена в валюте аукциона 105000 RUB
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Знак - November 17, 2017
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Знак - November 17, 2017
Продавец Знак
Дата 17 ноября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF40
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Stack's - August 13, 2014
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность XF40 PCGS, NGC
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Stack's - January 14, 2014
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Stack's - August 16, 2013
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 денег 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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