Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 денег ҂АΨД (1704) года. Орнамент из листьев (Россия, Петр I)
Разновидность: Орнамент из листьев
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,4 гр
- Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 10 денег
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨД (1704) года. Орнамент из листьев. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3100 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность XF40
Цена
1750 $
Цена в валюте аукциона 1750 USD
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность XF40 PCGS, NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF
Цена
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