Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 денег ҂АΨД (1704) года. Орнамент из точек (Россия, Петр I)
Разновидность: Орнамент из точек
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,4 гр
- Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 10 денег
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨД (1704) года. Орнамент из точек. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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