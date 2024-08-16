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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 денег ҂АΨД (1704) года. Орнамент из точек (Россия, Петр I)

Разновидность: Орнамент из точек

Аверс монеты - 10 денег ҂АΨД (1704) года Орнамент из точек - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 10 денег ҂АΨД (1704) года Орнамент из точек - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 10 денег
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨД (1704) года. Орнамент из точек. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (2)
  • Александр (1)
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG8
Цена
637 $
Цена в валюте аукциона 39840 RUB
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Россия 10 денег ҂АΨД (1704) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 денег 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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