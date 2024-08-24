1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Арабески на груди. Вышивка на рукаве (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Арабески на груди. Вышивка на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность AU (13) XF (32) VF (20) F (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU55 (3) AU53 (4) AU50 (3) XF45 (5) XF40 (4) VF30 (2) DETAILS (2) Сервис NGC (4) RNGA (3)

Продавец Все фирмы

AURORA (3)

Busso Peus (2)

Chaponnière (1)

Coins.ee (2)

Gorny & Mosch (5)

Grün (3)

Heritage (1)

Künker (6)

MUNZE (1)

Rare Coins (23)

Rauch (2)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (2)

Александр (7)

Знак (2)

Монеты и Медали (2)

ОЛНЗ (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (3)