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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах". Арабески на груди. Вышивка на рукаве (Россия, Петр I)

Разновидность: Арабески на груди. Вышивка на рукаве

Аверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах" Арабески на груди Вышивка на рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль ҂АΨИI (1718) года OK-L "Портрет в латах" Арабески на груди Вышивка на рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨИI (1718)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль ҂АΨИI (1718) года "Портрет в латах" со знаком OK-L. Арабески на груди. Вышивка на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9000 USD. Торги состоялись 25 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1190 $
Цена в валюте аукциона 110000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨИI (1718) OK-L "Портрет в латах" на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1718 "Портрет в латах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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